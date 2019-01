Teilhabechancengesetz … Hartz IV entmündigter Sklavenhandel

Unter den Augen des Bundesverfassungsgericht – welches noch immer nicht zu der Problematik einer Menschenwürde und dessen Existenzminimums, sowie zur Thematik des § 31 SGB II sich geäußert hat, obwohl sie dies schon 2010 selbst beschieden hatten – geht die Armutsindustrie derweil massiv gegen die Hartz IV Betroffenen vor. Die Verhandlung am 15.01.2019 hätte eigentlich nach 5 Minuten als erledigt abgehakt werden können … nun leiden Millionen Menschen weiterhin unter den Qualen der Jobcenter. Wie dies im Einzelnen so aussieht, zeigt der Sozialticker hier am Beispiel.

Schritt 1 … die Auswahl der Kandidaten

Der erste Schritt ist immer schwer, aber für das Jobcenter denkbar einfach. Die Schublade wird aufgezogen und all die „Überflüssigen“ kommen per sanktionsbeschwerter Vorladung gerne zur anberaumten „Fleischbeschau“ ins zuständige Jobcenter bzw. gleich direkt zum neuen „Herrchen“. Dort werden sie dann entgegen ihrem Willen begutachtet und auserwählt, um beugend und in späterer Zukunft abrufbar – sich zu jeglicher Beschäftigung hinzugeben. Dies kann übrigens überall und alles sein … dazu später mehr.

Schritt 2 … die Entrechtung und Entmündigung

Die Jobcenter führen im zweiten Schritt unter Androhung des § 31 SGB II, – und nach Auswahl des sortiert frischen und potenziellen „Sklavenmaterials“ – nicht nur dem neuen „Herrchen“ in späterer zweijähriger Vollsubvention (AG, Städte und Gemeinden … und wer sonst noch alles sich einen halten möchte) zu, sondern beleben auch die vom Bundesrechnungshof bereits gerügten Maßnahmeträger und dessen Sinnloskurse neu, indem diese dem eigentlichen „Sklavenvertrag“ vorgeschaltet werden. Win-Win-Win.

Alles geschieht unter dem Deckmantel einer angeblichen „Eingliederung nach § 16 e,i SGB II“… dem ach so tollen neuen „GROKO-Teilhabechancengesetz“. Erforderlich dazu ist wie immer das Werkzeug der vielseitigen (EGV) Eingliederungsvereinbarung … Insider wissen, wie damit millionenfach die Betroffenen erpresst, bedrohend und genötigt werden können und so werden – „noch unwillige Hartz IV Sklaven“ per Verwaltungsakt dem späteren „Herrchen“ zwangsweise zugeführt. Gegenwehr ist bereits zwecklos, oder führt direkt per § 31 SGB II in den vorgesehenen Hungertod durch Aufsummierung der Sanktionen.

Politiker reden vom 1. Arbeitsmarkt – Jobcenter wandeln dies zur Beschäftigungsmaßnahme

Ein Mitspracherecht oder gar der Glaube an die geltenden Grundrechte, sind in dieser Phase bereits aberkannt worden. Auch jegliche Vertragsrechte sind außer Kraft, da kein Mitspracherecht mehr für „Hartz IV Sklaven“ besteht. Ab diesem Punkt ist nur noch „gehorchen“ angesagt und bei jeglicher Zuwiderhandlung, kommt in aufsummierter Sanktion nach dem § 31 SGB II der zuvor genannte Absturz bis zum Tode. Sie sind nun keine Menschen mehr, sondern nur noch „williges Arbeitsvieh mit mehreren Nummern am Ohr“.

Schritt 3 … die Zuweisung

Dazu ist in der vorgeschalteten Entrechtungsphase der entsprechende Grundstein gelegt, die Vertragsrechte bereits außer Kraft gesetzt … und in Fortführung (und unter ständiger Bedrohung des § 31 SGB II) die Abgabe von Willenserklärungen als Unterschrift beim Bildungsträger, der EGV und sonstigen Schriften erpresst worden.

Interessant dazu ist der Terminkauderwelsch geworden und erinnert an „Zurück in die Zukunft“, die solche „Sklaven“ nicht mehr haben. Dort redet man auch über „sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder gar Anstellung“ und blendet die Versicherungsleistungen gleich in Klammern wieder aus. Ja irgendwie müssen sie ja auch die Träger der sich daran mitlabenden Armutsindustrie ins Bett bekommen, dass wäre mit einer anständigen Arbeitsvermittlung der BA nicht möglich und würde sich zudem mit dem bröckelnden Arbeitsrecht beißen. Daher wird je nach „Drohschreiben“ in den Begriffen um sich geworfen, dass sich die Balken biegen und schlussendlich alles so passt, damit kein Richter auf die Idee kommen kann, das BverfG erneut nach Artikel 100 anzurufen. Klappte ja seit 2010 bereits wunderbar. Merkt ja auch keiner, wie sehr die Betroffenen verarscht werden … sollen schließlich schindern und nicht darüber nachdenken.

Schritt 4 … die Versklavung und Schaustellung

Die „Versklavung“ geschah und auf Grund der vorangegangenen 3 Phasen recht problemlos. Wer sich die nach § 31 SGB II erpressten Verträge (zum Teil auch per VA möglich) anschaut, wird schnell feststellen, dass nicht nur der Vorarbeiter, Arbeitgeber, sondern auch das Jobcenter, sowie auch der Bildungsträger über den „Hartz IV Sklaven“ frei verfügen kann. Unter dem Mantel des § 16i SGB II Absatz 6 – Abberufung … können all die vielen „Herrchen“ sich den „Sklaven“ für völlig artfremde Dinge sogar gegenseitig austauschen und auch an weitere „Herrchen“ vermieten. Für den „Sklaven im netten Praktikum“ selbst ändert sich nur der „Peitschenträger“, denn die bestehenden Verträge bleiben auch in diesem Falle aufrecht erhalten. Der Sklave hat auch kein Recht mehr sich dem entgegenzustellen, denn wie im Schritt 2 erklärt, hat dieser keine Rechte mehr und wird – beim kleinsten Zucken – in den sichern Tod sanktioniert.

Und weil dieser keine Rechte mehr hat, wird er zudem als Trophäe bei einem der zuständigen „Halter“ auch noch prangernd öffentlich zur Schau gestellt.

Was zählt da noch die Würde eines Menschen, der keiner mehr ist.

Früher hatten „Sklaven“ nur ein „Herrchen und einen Aufseher“ – in der heilscheelischen Neuzeit – entsprechend nackt gemacht und unter einer GROKO, teilen sich nun gleich 4 „Herrchen“ einen „Hartz IV Sklaven“, ohne sich um dessen grundgesetzliche Belange kümmern zu müssen. So sieht deutsche Geschichte aus. Iss halt so … da muss er durch … der „Hartz IV Sklave“. Und in der Zwischenzeit klatschen die Befürworter Applaus, mit dem Logen-Blick in die Hartz IV Arena. „Spring Sklave … spring – von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, damit du beschäftigt bist … SPRING !!!“ … und selbst sitzt er nur 15 Monate vorm Sklaventum entfernt weit weg -3 Monate Kündigungsfrist und 12 Monate ALG I – dann ist auch er dabei.

Schritt 5 … wird dann entsprechend zeitnah per Update erweitert, sobald neue Ereignisse vorliegen.

Wir als Sozialticker hoffen, dass dieses Prozedere nicht nur unter den Betroffenen ihre breite Runde machen wird, sondern auch ignorante Politiker, welche mit ihrem Namen für diese Unmenschlichkeit stimmten und vor allem das Bundesverfassungsgericht entsprechend wachgerüttelt wird, dem sozial-rassistischen und rechtswidrigen Treiben endlich Einhalt zu gebieten und nicht einen „Sklavenaufstand“ provozieren.

"Das letzte was der Mensch dabei verlieren wird, sind seine Ketten !!!"

Wir als Sozialticker möchten anmahnen … erkennt die Grundrechte an !!!