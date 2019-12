Wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung muss die Volkswagen AG den Käufern von zwei Fahrzeugen, in denen der Dieselmotor der Baureihe EA 189 verbaut ist, Schadenersatz leisten. Dies hat der 18. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf am 18. Dezember 2019 in zwei Urteilen entschieden.

