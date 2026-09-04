Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter einer Kindertagesstätte eingestellt

Gegen den Mann wurden Vorwürfe erhoben, in vier Fällen sexuell motivierte Handlungen an Kindern in der Einrichtung vorgenommen zu haben. Die Vorfälle sollen sich dort zu verschiedenen Zeitpunkten mutmaßlich im Jahr 2025 ereignet haben.

Die Staatsanwaltschaft Landau hat die Ermittlungen nach Eingang der ersten Strafanzeige im Januar 2026 aufgenommen.

Nach Durchführung umfangreicher Ermittlungen ist es in keinem der Fälle hinreichend wahrscheinlich, dass der Beschuldigte die Kinder aus einer sexuellen Motivation heraus berührt hat.

In dem ersten bekannt gewordenen Fall wurde der Beschuldigte bei der Vornahme von Pflegehandlungen an einem Kind beobachtet, wobei aufgrund der Gesamtumstände zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese möglicherweise einen sexuell motivierten Hintergrund hatten. Dieser Verdacht konnte durch die durchgeführten Ermittlungen nicht bestätigt werden.

Nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe gegen den Beschuldigten haben weitere Kinder von Berührungen durch den Beschuldigten gesprochen, die ebenfalls einen sexuell motivierten Hintergrund gehabt haben könnten. Aufgrund des jungen Alters der Kinder ließ sich jedoch nicht mit der erforderlichen Belastbarkeit feststellen, ob es überhaupt zu entsprechenden Situationen gekommen ist bzw. was genau vorgefallen sein soll. Weitere Zeugen oder sonstige Beweise hierfür konnten nicht ermittelt werden.

Soweit zudem eine Anzeige erstattet wurde, der der Vorwurf zugrunde lag, der Mann habe ein Kindergartenkind am Ohr gezogen, wurde auch dieses Verfahren eingestellt.

Es ließ sich nicht hinreichend sicher feststellen, dass der Beschuldigte dem betroffenen Kind Schmerzen zugefügt hat. Dieser Vorfall soll sich vor ca. zweieinhalb Jahren in einer anderen Kindertagesstätte im Kreis Südliche Weinstraße ereignet haben, in der der Beschuldigte zuvor tätig gewesen war.

Quelle: Staatsanwaltschaft Landau-Pfalz