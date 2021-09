Tolle Wahl 2021 … GROKO

War das eine spannende Wahl … aber sowas von spannend – und sie wurde immer spannender, nachdem 2 Tage vor der Wahl in einem TV-Laufband schon die ersten fiktiven Ergebnisse – auf das Komma genau – präsentiert wurden. Es war so spannend wie bei einem Politporno, wo jeder beim laufenden Gangbang hofft, dass am Ende auch geheiratet wird.

Wie nun geheiratet – oder wer in welches Bettchen steigen wird, erfahren wir bestimmt im zweiten Teil dieser völlig korrekten Wahl – auch wenn ein paar Wahlzettel nicht bekreuzt werden konnten, weil sie einfach nicht da oder vertauscht waren, naja – sowas kommt schon mal vor und muss auch nicht so bewertet werden. Auch manch ominöse Wahlurne, fehlende Kontrollen von Wahlberechtigungen – ja selbst fehlende Kugelschreiber, wo auf Bleistift umgestellt werden musste, konnten diesen grandiosen Wahlerfolg nicht trüben.

Ergebnisse: KLICK

Und während in Berlin man noch am Wahllokal anstand, präsentierten sich schon die ersten Prognosen und mit „Elefantenrunden“ (was immer dies sein soll) – unterhielt man die auf Zahlen wartende Menge, um durch Mimik und Gestik den Glauben zu schenken, hier wird noch um Koalitionen gefeilscht.

Nun wird es noch ein paar Tage oder gar Wochen dauern, um dem Wähler klar zumachen, dass jegliche Versuche zur Veränderung der Lage – keine Einigung besteht, um dann den Drops der GROKO – wie die berühmte Zigarette danach – verkauft zu lutschen und aus dem Techtelmechtel ein vorweihnachtliches Happy-End zu kreieren.

Fazit: WEITER SO … oder cooler ausgedrückt – läuft !!!