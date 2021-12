Millionen Spaziergänger – und noch ein letzter Verwirrter

In über 1400 Städten und Gemeinden wurde erneut ein deutliches Zeichen gesetzt, welches sich gegen den geplanten Impfzwang richtet und als mahnendes Signal gelten soll, um den Menschen wieder ihre Freiheiten zurückzugeben.

Begriffen haben es schon viele und es werden täglich auch immer mehr – WELTWEIT. Es ist vorbei mit den ständigen Lügen, Erpressungen und Ausgrenzungen, vorbei sind auch die Spaltungen und Entrechtungen … es ist vorbei !!! Naja, noch nicht ganz, denn im Westerwald gibt es wohl noch einen letzten Posten, der leider noch nicht begriffen hat, was demokratische Rechte sind und wie diese im Einklang mit dem Grundgesetz in Umsetzung gebracht und offensichtlich auch gut besucht werden.

Doch schauen sie selbst:

Bleibt also nur noch die Hoffnung in 2022 als Fazit übrig … und wer wird es ihm sachte beibringen, dass die Diktatur formell gefallen ist und ihm schonend erklären, dass eine neue Weltordnung wohl auch ohne ihn sehr gut zurechtkommen wird. Und über die Verantwortung … da wird später sicherlich auch noch so manches Wort zu verlieren sein.

Remonstration bei Demonstration – wäre dabei ein guter Anfang.