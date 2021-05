ESC 2021 … juhuuuu – endlich mal nicht Letzter

Sie werden es nie lernen, diese angeblichen „Musikexperten“ vom anderen Stern, wenn es um die europäische Ausrichtung einer Melodie geht. Wie in allen anderen Bereichen, zeigt sich Deutschland mal wieder „außen hui und innen pfui.

Alle haben es begriffen, Deutschlands Bevölkerung, die europäischen Länder … alle, nur nicht die, die eigentlich auf all das hören sollten. Da ja auch kein entsprechendes Feedback zugelassen ist und wie in allen anderen Bereichen auch – die Meinungen von Dichtern und Denkern als „Schwurbler“ abgetan wird, regiert in angepasster Weise zur Lächerlichkeit gepriesen die reine Wahrheit aus Ländern, die ihre Meinung noch „straffrei“ äußern dürfen. Und dies klappt jedes Jahr super.

Und dabei geht es noch nicht einmal um den reinen Musikcharakter, sondern … ach, das würde in Erklärung zu weit führen und von den „Verantwortlichen“ eh nie begriffen werden wollen, denn zu dick sind die Scheuklappen der Moderne geworden und die Sicht auf den Boden der Tatsachen, ist wohl durch zu viele falsch geleitete Euroscheine leider nicht mehr gegeben.

Wie „jedes“ Jahr, können wir nur dem „verheizten Künstler“ alles Gute wünschen und sollte dieser noch Karriereabsichten haben, dann sollte auch er sich fern halten von Leuten, die ihm einreden wollen, dass dies der „letzte Hit und Schrei“ sei.

Mit fremdschämenden „Germany three Points“ – freuen wir uns auf 2022, wo es dann hoffentlich wieder heißen wird … „Germany zero Points“ 🙂