Die Zahl der arbeitslosen Akademikerinnen und Akademiker erreichte im August 2026 mit einer Zahl von 372.000 einen neuen Höchststand. Dennoch sind Hochqualifizierte seltener arbeitslos und kommen schneller in Arbeit als andere Qualifikationsgruppen.

In den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der arbeitslosen Akademikerinnen und Akademiker kontinuierlich an: Waren im September 2021 noch rund 208.000 Personen mit Hochschulabschluss arbeitslos gemeldet, erhöhte sich diese Zahl bis September 2026 auf rund 360.000. Besonders betroffen von diesem Anstieg sind jüngere Absolventinnen und Absolventen. Bei den Unter-30-Jährigen stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 23.000 auf rund 46.000.

Quelle: Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit