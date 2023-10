Trickbetrug per SMS

Ein täuschend echt wirkender Brief, ein unerwartetes Telefonat und immer häufiger eine dubiose SMS: Getarnt als Mitarbeitende der Rentenversicherung wird immer wieder versucht, an persönliche Daten oder sogar die Bankverbindung von Versicherten zu kommen.

Misstrauisch sollten Kontaktierte auch dann werden, wenn ihnen die Rentenversicherung ein Geschenk machen will. Dies komme derzeit häufiger vor, warnt die Deutsche Rentenversicherung Hessen.

Die aktuelle Masche: Rentnerinnen und Rentner werden per SMS informiert, dass sie angeblich eine Rückerstattung oder einen Bonus erhalten. Dazu sollen sie auf einen Link klicken.

Die Deutsche Rentenversicherung Hessen betont, dass sie ihre Kundinnen und Kunden nicht per SMS kontaktiert. In keinem Fall sollten Versicherte ihre persönlichen Daten preisgeben oder Geld ins In- oder Ausland überweisen. Wer sich unsicher ist, kann seinen Rentenversicherungsträger direkt anrufen und nachfragen. Die Servicenummer der Deutschen Rentenversicherung Hessen ist die 0800 1000 480 12.

In der Broschüre „Vorsicht Trickbetrug“ stellt die Deutsche Rentenversicherung die gängigsten Tricks vor und erklärt, wie sich Kundinnen und Kunden am besten schützen können. Die Broschüre und weitere Informationen gibt es unter www.deutsche-rentenversicherung-hessen.de.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Hessen