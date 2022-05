ESC 2022 … wer hätte es gedacht?

Naaaaa – hatten wir 2021 etwa zu viel versprochen, was den ESC betrifft? Schon am Einmarsch der „Künstler“ im Jahre 2022 war zu erkennen, wer den ESC nur ausrichten darf und wer ihn gewinnen soll.

Wir brauchen daher in diesem Jahr nicht allzu viele Worte verlieren, denn wie auch in den Jahren zuvor, ist die deutsche Beliebtheit an ihren Taten messbar und nicht mit dem verkorksten Musikgeschmack gekoppelt, welchen Medienbetreiber gerne auf die Europäer loslassen möchten.

Wir hingegen – würden sie lieber entlassen, nicht nur, um Zwangsgebühren zu sparen, sondern auch um diese alljährlich Peinlichkeit im Fremdschämen allen zu ersparen. So aber leben die Verantwortlichen weiterhin einer Blase und lassen sich heuchlerisch auch noch als kompetent feiern.

Es schmerzen uns daher die steten verbrannten Künstler, welche immer noch auf eine karrierebedingte Erfolgsaussicht per ESC spekulieren und hofften, aber leider nur als jährliches Futter für beschmunzelte Schlagzeilen dienen mussten.

Geht euren eigenen Weg und hört bloß nicht auf solche Experten.

Fazit: Deutschland sollte sich nur noch um die technische Sicherstellung kümmern und aufhören, Lieder singen zu wollen, wo der wahre Gesang aus dem Berliner Plenarsaal ein völlig anderer ist und in Europa bzw. in der Welt nicht / niemals – beim ausufernden Fortbestand – so angenommen wird. Deutschland kann besser spalten, hetzen, ausgrenzen, verarmen, entrechten, enteignen, unterdrücken … naja, die Liste ist lang und wird immer länger, aus welcher man bestimmt ein tolles Lied … oder Leid für 2023 komponieren lassen könnte … Europa braucht dies aber definitiv nicht.