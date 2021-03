In fünf Monaten beginnt die Fingerabdruck-Speicherpflicht auf Personalausweisen

Digitalcourage veröffentlicht ein Info-Blatt, das Bürgerinnen und Bürgern hilft, einen Personalausweis ohne Fingerabdrücke zu beantragen. Das Info-Blatt kann ausgedruckt als Argumentationshilfe zum Beantragungstermin auf das Bürgeramt mitgenommen werden.

das Info-Blatt als PDF:

https://digitalcourage.de/sites/default/files/2021-03/Digitalcourage-Infoblatt-Personalausweis.pdf

Hintergrund:

Heute in fünf Monaten (am 2. August 2021) beginnt die Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken auf neu ausgestellten Personalausweisen. Digitalcourage empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern bis spätestens 30. Juli 2021 die Beantragung von Personalausweisen ohne Fingerabdrücken.

Einige Bürgerämter verfahren allerdings bei der Antragstellung so, als wäre das Einscannen der Fingerabdrücke bereits jetzt Pflicht beziehungsweise als wäre es ein selbstverständlicher Teil der Antragstellung.

Digitalcourage hat im Rahmen der Info-Kampagne #PersoOhneFinger Rückmeldungen von dadurch verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Das Info-Blatt soll die Beantragung von Personalausweisen ohne Fingerabdrücke einfacher machen.

„Fingerabdrücke sind äußerst sensible biometrische Körperdaten. Digital werden sie bereits heute als Schlüssel für Smartphones, Büros und Fahrzeuge genutzt. Aber, anders als Passwörter, können wir unsere Fingerabdrücke nicht ändern, wenn sie gehackt und gestohlen werden“, sagt Friedemann Ebelt von Digitalcourage. „Ein Fingerabdruck macht eine Person ein Leben lang weltweit identifizierbar. Entwendete Fingerabdrücke können zum Sicherheitsproblem für Smartphones, Büros und Fahrzeuge werden. Was heute sicher und harmlos erscheint, kann in zehn Jahren oder unter anderen politischen Umständen unsicher und gefährlich sein.“

„Mit dem Zwang zur Speicherung von Fingerabdrücken werden rechtstreue Bürgerinnen und Bürger beinahe so behandelt wie Verdächtige“, erklärt Friedemann Ebelt von Digitalcourage. „Es gibt keinen legitimen und zwingenden Grund, pauschal die ganze Bevölkerung zur Abgabe von zwei Fingerabdrücken zu zwingen. Das sollten sich Bürgerinnen und Bürger nicht gefallen lassen.“

Quelle: Digitalcourage.de