Deutsche Polizei … ein Arbeitsplatz mit Zukunft?

So etwas hat sich bestimmt jedes Kind mal gewünscht, als knallharter Polizist per Befehl – mit einem bunten „Zollstock“ durch eine friedliche Menschenmenge zu gehen, um deren korrekte Abstände zu messen – und welche genau solchen Schwachsinn in ihrem Sinne abschaffen wollen.

Befehl ist Befehl und wird auch nicht hinterfragt oder gar dagegen remonstriert, sondern sofort ausgeführt. Weltweites Gespött und Reaktionen an Meinungen folgten dem Spektakel auf den Fuß. Von „Demütigung“ bis hin zur „verdächtigen Erklärung“, ob das der berühmte „Zollstock“ ist, war alles vertreten, was einen Comedypreis rechtfertigen würde.

Doch schauen sie sich es selbst an … :

Tja, was soll man dazu noch sagen oder schreiben? Vielleicht dazu noch folgende Meldung:

Also – liebe noch unschlüssige Couchpotetos … runter vom Sofa, Bewerbung schreiben und mit dabei sein, wenn mal wieder Befehle in Umsetzung gebracht werden müssen und man gedemütigt … sich vorm Nachbarn schon schämend in private Isolation begeben will, weil man diesen am Vorabend mit einem „bunten Zollstock“ bei einem Grundrechtsdemo Spaziergang korrekt vermessen hat.

Ein Kindertraum in schwarzer Kluft … 🙂