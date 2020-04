Kündigungsschutz in der Corona-Krise

Der von der Bundesregierung angekündigte Schutz für Mieter/innen in der Corona-Krise ist

beschlossen. Wie weitgreifend sind die Maßnahmen der Regierung und wen schützen sie? „Innerhalb kürzester Zeit haben wir eine Vielzahl von Anfragen von Mietern erhalten, die sich aufgrund der COVID-19 Pandemie unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten befinden“, erläutert Claus O. Deese, Vorstand des Mieterschutzbund e.V.

„Sowohl Gewerbemieter als auch Wohnungsmieter sehen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, von denen der plötzliche Wegfall der Einnahmen oder des Lohns sicher mit die Gravierendste ist.“

Grundsätzlich besteht nach dem Gesetz die Möglichkeit, den Mieter fristlos zu kündigen, wenn

dieser beispielsweise im Wohnraummietrecht an zwei aufeinanderfolgenden Terminen eine

Mietzahlung in Höhe einer Miete schuldig bleibt, oder über einen längeren Zeitraum einen

Mietrückstand von zwei Mieten erreicht. Um dieses in der aktuellen Corona-Krise zu

verhindern, ist nun ein neues Gesetz in Kraft getreten, das verhindern soll, dass ein

Zahlungsrückstand, der auf die COVID-19 Pandemie zurückzuführen ist, zu einer Kündigung

des Mietverhältnisses führt. Die Regelungen betreffen nicht nur das Wohnraummietrecht

sondern auch das Gewerbemietrecht und Pachtverhältnisse.

Dies sind die Voraussetzungen:

1. Es muss sich um einen Zahlungsrückstand in dem Zeitraum 01. April 2020 bis 30. Juni

2020 handeln. (Die Bundesregierung kann eine Verlängerung dieses Zeitraumes

vereinbaren)

2. Die Nichtzahlung muss eine Auswirkung der COVID-19 Pandemie sein. Dies muss

durch den Mieter glaubhaft gemacht werden.

3. Der Zahlungsrückstand muss bis Ende Juni 2022 ausgeglichen werden.

Mieter müssen also darauf achten, dass der Zahlungsrückstand allein auf die Covid-19

Pandemie zurückzuführen ist. Sie können dies glaubhaft machen, in dem sie beispielsweise

eine Bescheinigung des Arbeitgebers über den Verdienstausfall oder über eine mögliche

Kurzarbeit beibringen. Auch ein Nachweis über staatliche Hilfen kann vorgelegt werden und

hilfreich sein. Es sollte überprüft werden, ob beispielsweise Wohngeld beantragt werden kann.

Gegebenenfalls muss daran gedacht werden, auch Rücklagen in Anspruch zu nehmen.

„Die neuen Regelungen sind gut, müssen aber in einem zweiten Schritt ergänzt und

vervollständigt werden“, mahnt Claus O. Deese, Vorstand des Mieterschutzbund e.V. Was

passiert, wenn der Rückstand nicht allein ab dem 01.04.2020 hervorgerufen wurde? Was ist,

wenn beispielsweise schon im März 2020 für einen Gewerbemieter die Einnahmen durch die

Schließung seines Geschäfts weggebrochen sind? Soll dann die Kündigung weiterhin möglich

sein?

„Unsere Antwort hierauf lautet ganz klar, nein!“ stellt Claus O. Deese, Vorstand des

Mieterschutzbund e.V., klar. „Es braucht jedoch eine ebenso eindeutige Antwort des

Gesetzgebers hierauf.“

Auch an die Zeit nach der Pandemie muss gedacht werden. Was passiert beispielsweise,

wenn die Einnahmen so nachhaltig wegbrechen, dass bis Ende Juni 2022 der Rückstand nicht

ausgeglichen werden kann? Soll dann eine Kündigung möglich sein? Auf diese Fragen muss

selbstverständlich eine Antwort gefunden werden, um Rechtssicherheit zu schaffen.

Weitere Hilfe und zwar finanzieller Art ist gefordert. Von vielen Stellen wurde bereits ein

„Sicher-Wohn-Fonds“ gefordert. Auch aus Sicht des Mieterschutzbund e.V. kann dies eine

Möglichkeit darstellen, um ausstehende Mietzahlungen durch den Staat auszugleichen. Die

Zahlung könnte aus dem Fonds direkt an den Vermieter erfolgen. Selbstverständlich darf nicht

vergessen werden, dass auch diese in vielen Fällen auf die Mieteinahmen angewiesen sind.

Eine solche staatliche Unterstützung bietet die Möglichkeit, das häufig gute Miteinander im

Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter aufrechtzuerhalten.

Quelle: Presse – Der Mieterschutzbund e.V.