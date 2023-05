Anklage wegen Mordes nach Rammen eines Pkw

Am 23.02.2023 hatten die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz in einer gemeinsamen Presseerklärung berichtet, dass ein 57-jähriger Mann nach Schüssen auf seine Ehefrau in Untersuchungshaft genommen wurde.

An diesem Tag war der Polizei ein Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Benz S 500 und einem Smart auf der Hauptstraße in Sembach kurz vor 8 Uhr gemeldet worden. Ein automatisches Rettungssystem hatte die Rettungskräfte alarmiert. Als die Helfer vor Ort eintrafen, fanden sie hinter dem Steuer des Smart eine tote 48-jährige Frau mit mehreren Einschusswunden.

Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nunmehr Anklage gegen den noch in Untersuchungshaft befindlichen 57-Jährigen zum Landgericht Kaiserslautern erhoben. Ihm wird aufgrund des Ermittlungsergebnisses vorgeworfen, seiner Ehefrau bereits mit Tötungsvorsatz am Rand der Hauptstraße in dem Mercedes Benz S 500 aufgelauert zu haben, auf sie zugefahren zu sein und vorsätzlich eine Kollision der beiden Fahrzeuge herbeigeführt zu haben, dann ausgestiegen zu sein und sie durch mehrere Schüsse aus einer Pistole getötet zu haben.

Die Pistole hatte er sich illegal verschafft. Das Motiv ist nach dem Ergebnis der Ermittlungen aus dem Trennungsstreit mit seiner Ehefrau entstanden. Die Eheleute lebten seit Herbst 2022 getrennt. In rechtlicher Hinsicht wirft die Staatsanwaltschaft dem 57-Jährigen mit der Anklage heimtückischen Mord in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Der 57-Jährige hat bei seiner förmlichen Vernehmung von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Quelle: Staatsanwaltschaft Kaiserslautern