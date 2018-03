Donald Trump hat in seiner Abschlussrede in Davos klargestellt, dass sein America First so zu verstehen ist, dass alle Investoren herzlich eingeladen sind, in Amerika zu investieren – und dass selbstverständlich alle Investments zuerst Amerika und den Amerikanern zugute kommen sollen und nur das, was übrig bleibt, an die Investoren geht.

Das ist im Übrigen nichts neues! Sind denn nicht die USA das größte Schuldnerland dieser Welt?

Quelle: Joerg Freundlich