Die Wahrheit kann nicht weiter lügen

Ja, die Wahrheit schmerzt oft sehr und kann ziemlich bitter noch einher kommen, aber wer sich die heutigen Zahlen genauer anschaut, der muss auch leider feststellen, dass 2×1+1 kein Allrad ist, sondern nur die freudige Bilanz der Einstichstellen im Oberarm darstellt.

Hinzu kommen noch die Erkenntnisse der WHO, sowie die „plötzlich und unerwarteten“ Berichte aus allen Bereichen des Lebensumfeldes. Aber, es mehren sich Stimmen, die begriffen haben, was eventuell in diesem Land hier falsch laufen könnte.

Vor dem Durchbruch ist nach dem Booster – doch wo sind nur die Betten geblieben?

Und jetzt freuen wir uns erst einmal auf 2G / 3G und Lockdowns, für wen auch immer die gut sein sollen – denn eines ist gewiss, die Problematik wird sich dadurch nicht verändern, sondern eher noch verschlimmern, je mehr die Nadeln tanzen – weltweit. Es wird aber auch die Ursachen schneller zum Vorschein bringen und für viele „gestochene“ Betroffene ein bitterböses Erwachen mit sich bringen. Auch der Handel sagt schon mal – DANKE !!! Alternative Behandlungen sind zwar bekannt, werden jedoch diffamiert und kommen für plangerechte Politiker wohl nicht in Frage.

Vertrauen sie daher der Politik !!! 🙂