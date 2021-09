Wahlprognosen – etwa eine politisch gesteuerte Gehirnwäsche?

Das Netz ist voll von Wahlprognosen – welche sich zwar leicht unterschiedlich darstellen, aber einem sichtbaren Trend folgen, der nun auch unsere volle Aufmerksamkeit genießen sollte. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht, um nach aussagekräftigen Prognosen Ausschau zu halten, welche mal außerhalb des Bundestages erhoben worden sind. Und wir wurden fündig.

Woher die „MSM-Prognosen“ stammen und wer da überhaupt befragt wurde, ist uns bei dem Ergebnis echt schleierhaft, wenn es nicht zufällig die Abgeordneten selbst sind, die solche „Traumzahlen“ einschenkend hervorbringen.

Wenn man sich jedoch unters Volk mischt und hinzu auch noch die Meinungen auf den Straßen einfängt bzw. durch die vielen Internet-Foren und Gruppierungen jeglicher Couleur stöbert, dann kommt ein völlig anderes Bild heraus, welches stellvertretend zum realen Umfragewert hier mal gezeigt werden sollte:

Daher stellt sich nun die Frage, ob sich diese „8820 Stimmen“ in ihrer Meinung irren sollten, oder vielleicht schon an Wahlbetrug gedacht werden muss – und gerade da, wo die Briefwahl immer mehr im Anmarsch sich befindet – welche Möglichkeiten zur Manipulation es gibt, um sich die Zahlen – eigens prognostiziert – zurecht zu legen? Oder gibt es sogar zwei Welten? Wir haben jedoch keine Wähler getroffen, die diese staatlichen Prognosen bestätigten.

Auch wäre die Frage offen, warum Kandidaten, die nicht einmal 2 % (in Summe!) der „echten Wählerstimmen“ erhalten haben, sich zur Kanzlerschaft und/oder per Triell vor die Kameras stellen? Reichte es nicht aus, sich grinsend auf Flutopfersuche zu begeben, lustige Bücher zu schreiben oder weiterhin am Hartz IV Verbrechen festzuhalten, um sich einen Namen zu machen?

Warum stellt man nicht das „Kopf an Kopf – Rennen“ der echten Kandidaten medial dar, welche sich nach o.g. Grafik qualifiziert haben? Hmm – solche und weitere Fragen erreichen uns täglich und bei der Beantwortung dieser Fragen, können wir noch nicht einmal mehr auf die Antworten verlinken, weil die „Meinungsdiktatur“ zufällig zum Begräbnis des Grundgesetzes eingeladen wurde.

Gestattet man uns Wählern also nur noch die Vorauswahl zwischen Pest, Cholera oder Typhus – um die perfekte Seuche zu erhalten, wenn es nicht Corona schon ist, oder sollte man nicht langsam übergehen, offensichtliche Demokratie bundesweit sehen zu wollen, statt nur Prognosen zum Machterhalt zu kreieren?

Fragen über Fragen … und nach der Wahl noch mehr Fragen