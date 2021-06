Wie viele Menschen sollen noch sterben oder verletzt werden, bevor wir dieses Töten von Menschen beenden?

Dies sind die fragenden Worte eines finnischen Abgeordneten, der sich im Gegensatz zur deutschen Politikerdiätenriege, Gedanken über die Gesundheit seiner Landsleute macht.

„Die traditionelle Definition eines Impfstoffs ist, dass einem Menschen ein schwaches oder tödliches Virus injiziert wird, das die Immunabwehr weckt. Diese experimentellen COVID-Injektionen sind nicht so. Sie sind ein tödliches und lähmendes Gift, dass das Immunsystem zerstört.“

Weiter:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt… [das Mikrofon des Sprechers wird abgeschaltet] …mehr Blut an Ihren Händen. Bitte, lasst uns damit aufhören … „

Und er gibt noch nicht auf:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Haus hat die Öffentlichkeit wissentlich in die Irre geführt, was der Öffentlichkeit enorme gesundheitliche Leiden zufügt. Herr Minister Kiuru und die Regierung, wann werden Sie Ihre Verantwortung übernehmen und zurücktreten?“

Einen hatte er dann doch noch:

„Ich appelliere auch an jeden Bürger, so ziemlich jeden: Informieren Sie sich, machen Sie nicht mehr mit bei diesem Menschenexperiment. Wir haben bereits alle Beweise, um die Teilnehmer zu verurteilen und das Experiment auszusetzen.“

Quellen: KLICK – KLICK – KLICKEKLICK und KLACK

Die Frage richtet sich nun vor allem auch an die vorgetäuschte deutsche parlamentarische Unwissenheit, die im Glauben wohl immer noch vor einer Strafe schützen soll. Aber auch ein Wink an die deutsche Regierung, sie können nicht so tun, als wenn sie über all diese leidenden Fakten nichts wissen / oder wissen wollen. Und da hilft auch keine politisch gesteuerte weltweite Löschaktion von Internetinformationen. Im Gegenteil, es bestätigt nur ihr lückenloses Wissen und entlarvt sie als Mittäter eines weltweiten Verbrechens.

Machen sie endlich die Augen auf und stellen sie sich ihrer Verantwortung !!!