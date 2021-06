Die Verdummung steigt mit der Impfquote

Dummdidudiduuuu … Dummdidudiduuu … es ist 20 Uhr, es folgen nun die neusten Nachrichten, welche ihr gefälligst zu glauben habt, denn nur wir sagen euch die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

OK, in einigen Fällen kommt jetzt per Salamischeiben so langsam die echte Wahrheit zum Vorschein, aber nach durchlebter kollektiver Verdummung, können die Schlafschafe mit den vielen Lügeninformationen sowieso nichts anfangen. Nicht umsonst betitelt man die Schlafschafe als Herde und da reichen für 83 Millionen Schafe (abnehmend) ca. 700 Wahrheitssprecher völlig aus, um deren Richtung anzugeben.

Was sind da schon ein paar Lügen?

– Maskenlüge … sehen lustig aus, helfen aber nicht bei Corona

– PCR-Test-Lüge … kein / jeglicher Nachweis machbar

– Krankenhausbetten Lüge … bestand nie eine Notlage

– Nebenwirkung … kommen immer mehr zum Vorschein

– Impfstofflüge … wirken nicht und ändern auch nichts

– Faktenlüge … Ignoranz gegenüber der Wissenschaft

– Sicherheitslüge … Notimpfstoffe sind eben nicht sicher

– Kinderimpfung … sie töten mehr als sie schützen

– Impfpasslüge … für die kontrollierte Überwachung

– Notlagenlüge … um weiterhin Impfstoffe zu verballern

Manipulation der Hirne wohin man schaut … eine kleine Kostprobe gefällig?

Nachdem bereits alle widerlegbaren Beweise, zu dem o.g. Lügenkonstrukt weltweit vorhanden sind, bedarf es jetzt eines ordentlichen Gerichtes, welches angelehnt – „Nürnberg 2.0“ – die / alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Leider wird dies in Deutschland derzeit noch nicht möglich sein, da Deutschland kein Rechtsstaat in dem Sinne ist, sondern weiterhin staatlich überwacht und gelenkt wird.

In der Zwischenzeit, also bis es zu einem Prozess mal kommt, werden die Kassen weiter geplündert, die „Notlage“ lügend aufrecht erhalten und als Begründung saisonal neue Mutanten benannt. Und da sich die Mutanten (wie auch die eigentliche Impfung) wohl nicht mit den „alten“ Impfungen vertreiben lassen, wird aufgefrischt, bis sich das Spiel im Kreis wiederholt und der Euro noch schneller rollt.

Aber nun genug der vielen Verschwörungstheorien … der EM Ball rollt und da will man sich nicht mit existenziellen Fragen abgeben, sondern die Spikes an den Schuhen glänzen sehen, bevor man später diagnostiziert über die Spikes im Körper nachdenken muss.

PS: Geht lieber zu Fuß vom EM-Spiel nach Hause … man weis ja nie !!!