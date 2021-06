Auf unbequeme Petitionen scheißt diese Regierung

Was nützen da schon 740.000 Unterschriften, um in diesem Fall – Kinder vor coronaverblendeten Wahnsinnigen zu schützen und damit das Leben auf dem Erdball weiterhin sicherzustellen. Und so wendet sich der Petent „Keine Corona-Impfpflicht für Kinder“ mit einem Offenen Brief an den noch amtierenden Gesundheitsminister.

Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister Spahn, Ich habe am 9. Mai 2021 meine Petition gestartet, weil ich die Diskussionen über unsere Kinder und die Politik in diesem Land gegen unsere Kinder nicht länger ertragen wollte. Ich empfand sie und empfinde sie noch immer als weitestgehend seelenlos, frei von jeder Empathie und getrieben von blindem Aktionismus und Willkür. Kinder sind keine Objekte! Die Sichtweise der Eltern wurde bisher stark vernachlässigt, die der Kinder völlig außer Acht gelassen. Innerhalb von wenigen Tagen haben fast 750.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Eine solch überwältigende Resonanz hatte kaum je eine Petition in diesem Land. Nicht zuletzt aus Verantwortung diesen vielen Menschen gegenüber habe ich Sie direkt angeschrieben, um eine persönliche Übergabe der Unterschriften zu erwirken – gerne auch unter freiem Himmel, sollten die Umstände dies erfordern. Ihr Ministerium hat das abgelehnt und darauf verwiesen, dass Sie doch wiederholt betont hätten, dass es keine Impfpflicht geben werde. Quelle und vollständiger Brief: KLICK

Und dies ist nur die Spitze vom Eisberg, denn inzwischen haben weltweite Meldungen von starken Nebenwirkungen bei Kindern, sowie auch die Todesfälle zugenommen. Somit steht in Relation zu den Impfungen eine bittere Zukunft den Eltern bevor. Regierungen lügen sich die Zahlen schön, so dass sich die Balken biegen, ignorieren weiterhin die Wissenschaft und Mahnungen der Betroffenen, ziehen das offensichtliche „Entvölkerung – Programm“ gnadenlos durch und schränken die Freiheitrechte planbestimmt weiter ein.

Klar ist dieser „Politbande“ auch, dass – wenn Kinder Kinder bekommen, der gesteckte Plan nicht mehr aufgeht. Selbst wenn die Menschheit eine Übervölkerung einsehen würde, ist dieser Weg nicht geeignet, um der Sache Herr zu werden. Und es wird noch mehr Leid und Elend sich verbreiten, denn diese „Menschenverachter“ sind noch lange nicht am Ende mit ihrem Latein. In den Schubladen sind noch so viele Ideen gebunkert, die alle nicht zum friedlichen Zusammenleben beitragen und im Ergebnis nur viele Tote hervorbringen.

In allen Ländern brodelt es bereits … mal schauen, wann „Deutschlands Schlafschafe“ ihren vorgefertigten Weg zur digitalen Schlachtbank begriffen haben … aber vorher wird noch im September ein „WEITER SO !!!!“ angekreuzt, nicht dass sich noch etwas ändert, am bisherigen Geschehen.

Das wird dann gnadenlos (siehe Link-Beispiele) durchgezogen … BASTA !!!