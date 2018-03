Umweltministerin fördert mit 3,2 Mill.Euro – 4 zukünftige HartzIVSklaven

Und wie macht man solche Förderung sichtbar? Indem die zukünftigen Hartz IV Bezieher noch beim Abbau ihres Arbeitsplatzes zuschauen lässt, damit diese dann von ihrem Stellenabbau berichten können. Etwas aufgehübscht liest es sich dann so:

Patienten, Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher kommen an der Charité Berlin künftig mit autonom fahrenden Elektro-Bussen an ihr Ziel.

…

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit der Charité und dem Land Berlin und wird vom Bundesumweltministerium mit 3,2 Millionen Euro gefördert.

…

Easymile und Navya heißen die vier intelligenten Mini-Busse, die ab sofort ihre Runden auf drei festen Routen mit kurzen Haltestellenabständen drehen.

…

In der nun startenden Praxisphase werden die Busse noch Begleitpersonal an Bord haben, später soll ein vollkommen fahrerloser Betrieb getestet werden.

Quelle: Presse Bundesumweltministerium