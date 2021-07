Was ein Transmission – Elektronen – Mikroskop so alles sehen kann

Es ist schon erstaunlich, was so ein spanisches Transmission – Elektronen – Mikroskop alles in den Covid-Impfstoffen erkennen kann. Noch erstaunlicher jedoch ist aber, dass deutsche Politiker, völlig blind hingegen in dieser Angelegenheit sind.

Es scheint sich der Spruch: „Folge dem Geld … und du findest die Antwort“ – mal wieder zu bewahrheiten. Aber wir schweifen ab, denn wem oder was deutsche Politiker folgen, ist ja seit Jahren (un)bekannt und die „Schlafschafe“ wollen dieses Verhalten ja auch genau so sehen und tolerieren es mit dem Kreuzchen bei der Wahl.

Zurück zu dem, was die spanischen Kollegen denn da so gesehen haben wollen und wie deren Einschätzung ist:

„Halten Sie Ihre Kinder, sich selbst und Ihre Familienmitglieder von diesem Material fern“, warnte Delgado. „Lassen Sie sich unter keinen Umständen mit Graphenoxid impfen, denn das ist in dem Impfstoff enthalten.“

Wie, sie kennen Graphenoxid nicht? Wir auch nicht, aber mit ein wenig spanischen Kenntnissen, kann man sich dies „hier“ genauer erlesen (und Bildchen sind mehr wie tausend Worte) , oder aber eine Netzsuche bei „Dr. Internet“ – hilft über das kleine Defizit hinweg.

Blöd nur, wenn in so manchem Keller solch ein Transmission – Elektronen – Mikroskop herumsteht und tolle Bilder sogar liefern kann. Kein Wunder, warum die Zutatenliste ungern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und mal Hand aufs Herz … wer will schon wissen, was in einem Kuchen so alles drin ist.

Und wenn zudem durch staatliche Mittel sich auch noch Berge von Reichtum in den Weg stellen, dann müssen auch diese Goldberge überwunden werden … da übersieht man solch kleine Details … Hauptsache es geht alles schnell … vor allem mit dem Impfen … bevor die gesamte „Zutatenliste“ ans Licht kommt … das Ziel ist der Weg.

Und jetzt bitte kein langes Gesicht machen, denn sonst klappt die Teilhabe an ihrem eigenen sozialen Leben nicht mehr.

Schlafen sie lieber ruhig weiter …