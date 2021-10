Taffe Hausfrau erklärt Quarantäne Regeln

Nun stellen sie sich mal nicht so an, um die aktuell geltenden Quarantäneregeln zu verstehen. Selbst eine der Schönheit sich zugewandte und noch „maskierte“ Hausfrau kann diese Regeln leicht erklären, so dass auch ihr „Willi“ – in die politisch korrekte Spur gesunder Lebensweise – geschickt werden kann.

Transpluto – so lautet die netzgefundene Quelle aus einem Telegramkanal, welcher das viral gehende Statement zur coronabedingten Aufklärung zeigt und damit nicht nur verwirrten „Hausfrauen“ aus der Seele spricht, sondern offeriert auch auch gleichzeitig den zunehmenden Wahn politisch gewollter Fehlentscheidungen, welche in Folge – jegliche wissenschaftliche Erkenntnisse verspotten.

Fazit: Die Spritze scheint wohl das einzige Mittel zu sein, um diesen Wahn überhaupt verstehen zu können. Sie – die Spritze – ist wohl auch der Schlüssel zum Verstand und wird deswegen kostenfrei mit einer Bratwurst gereicht, bevor es in die Klinik geht.

WILLI … was ist nun mit deinem Test ???