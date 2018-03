Staatstrojaner – es kann schon zu spät sein!

Es kann schon zu spät sein!

Der Staatstrojaner geht um. Da wir alle nichts zu verbergen haben, freuen wir uns darüber, dass endlich jenes Maß an Sicherheit hergestellt werden kann, auf das wir so lange flehentlich gewartet haben. Da alle Besucher dieser Webseite dazu neigen, sich unerwünschte Gedanken zu machen, besteht der begründete Verdacht auf Bildung einer meinungsterroristischen Gruppe. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Staatstrojaner in Kürze auch bei Ihnen zuschlägt.

Quelle und vollständiger Artikel: Egon W. Kreutzer – oder KLICK