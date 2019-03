Der Spruch des Tages … 18.11.2016

… Bundesrechnungshof wurde wohl mit einem Ring durch die Manege gezogen.

Ja, dies ist schon starker Toback, wenn sich ein Bundesrechnungshof mit einem Ring durch die Manege ziehen lässt und die wahren Gründe der Jobcenter nicht bohrend hinterfragt. Doch bevor es völlige Verwirrung gibt – um was geht es eigentlich?

Zitat: „Bundesrechnungshof kritisiert Jobcenter“ Quelle: ZEIT

Lustig was ??? Das es dem Bundesrechnungshof nicht schmerzt, wie doll doch da am Ring in der Nase gezogen wurde!?! Da wirft man glatt die Frage in den Raum, wieso sinnlose Weiterbildungsmaßnahmen nicht den gewünschten Effekt bringen und kritisiert sogar die begleitende Aufzeichnung, statt endlich mal zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Maßnahmen nur einen Zweck erfüllen sollen – Milliarden Euros zu verbrennen und als Parkplatz perfider Zahlenmanipulation zu dienen. Die Aufzeichnungen erfolgen wohl auch deswegen nicht, um Betroffene nach einer Maßnahme … gleich wieder in die nächste/gleiche Maßnahme zu stopfen und den Maßnahmeträger (was für perverse Worte) bei Stange zu halten. Da stören nun mal jegliche Dokumentationen.

Auch nach Abschluss von „Maßnahmen“ über weitere Strategien nachzudenken, entzieht sich jeder Grundlage. Oder wie will man aus den „SINNLOSMAßNAHMEN“ eine „SINNVOLLMAßNAHME“ machen? Es kann doch nur noch „SINNLOSER als MAßNAHME“ werden, sonst wäre ja keine Arbeitslosig Erwerbslosigkeit mehr zu beklagen.

Ursachenforschung = 0,00000 %

Übrigens – haben sie schon gehört, dass demnächst 20.000 neue „MAßNAHMETEILNEHMER“ wohl ihren Platz gegen Boniś eintauschen werden? Fachkräftemangel – 🙂

Und das Jobcentern zentrale Vorgaben der Bundesagentur oder kommunalinterne Weisungen missachten, ist doch auch nicht neu – oder schwimmt ihr immer noch auf der Wurstbrühe (aber Respekt, dass zumindest die Eisbergspitze erkannt wurde / werden musste – … nach sicherlich angemeldeter Revision – und mal ein kleinen Tipp vom Sozialticker … die Jobcenter missachten auch höchstrichterliche Urteile und verstoßen täglich in über tausend Fällen gegen das Grundgesetz – und nun seit ihr dran !!!

Anmerkung Sozialticker … o.w.T.