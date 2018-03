Der Spruch des Tages … 14.12.2016

Wohin sind denn die GRÜNEN nur geflüchtet??? Anscheint haben sie – neben ihrem geliebten “Hartz-IV-Baby” zur Zeit wohl noch andere Probleme und Ziele, statt sich der eigentlichen Aufgabe zu stellen. Und wer darf mal wieder die drecks liegengebliebene Arbeit machen? Genau … wie immer die LINKEN.

Linke nimmt Feuchttücher in den Fokus

Berlin: (hib/SCR) Probleme beim Entsorgen von Feuchttüchern über die Toilette stehen im Fokus einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/10588). Die Abgeordneten weisen darin darauf hin, dass schlecht zersetzbare Feuchttücher in Kläranlagen zu Komplikationen führten und in der Folge durch notwendige Reparaturen hohe Kosten entstünden. Kritisiert wird von den Linken, dass es keine Kennzeichnungspflicht gebe. Verbrauchern sei häufig nicht bewusst, dass Feuchttücher eigentlich nicht in die Toilette, sondern in den Hausmüll gehörten. Zudem fehle es unter anderem an “normierten Standards für die Spülbarkeit von Feuchttüchern”.

Von der Bundesregierung wollen die Linken unter anderem Auskunft über die “volkswirtschaftlichen Schäden durch die Nutzung von schwer abbaubaren Feuchttüchern”. Zudem interessiert die Abgeordneten, ob die Bundesregierung angesichts der Feuchttuchproblematik Handlungsbedarf sieht und wie die Bundesregierung beispielsweise ein mögliches Verkaufsverbot für schlecht zersetzbare Feuchttücher bewertet.

Quelle: Deutscher Bundestag