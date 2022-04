Sozialticker sagt – DANKE !!!

Danke an alle Mitstreiter, Danke an alle „Klardenker“ und Danke auch an alle, die im Hintergrund eine tolle Arbeit gemacht und tagtäglich geholfen haben, dieser verfassungswidrig agierenden Regierung – den Weg zurück zum Grundgesetz aufzuzeigen. DANKE !!!

Eine IMPFPFLICHT wird es nicht / niemals geben – so waren die Versprechungen vor der Wahl und so wird es auch nach der Wahl umgesetzt – BASTA !!!

Nächster Schritt wird nun sein, die einrichtungsbezogene Impfpflicht kippen zu lassen, damit die bisher nur beklatschten Fachkräfte, wieder an ihre geliebten Arbeitsplätze zurückkommen können und endlich auch die versprochenen Anerkennungen – und die finanzielle Würde – erhalten dürfen, denn wir brauchen sie dringlichst, um die vielen Impfopfer versorgt zu wissen.

Danke … Danke … Danke !!!