Sieben Frauen haben sieben Kinder – aber nur ein Vater

Und was für ein Vater – zwar kein biologischer, aber ein echt toller Scheinvater … und dies für oft mehr als 10 Kinder. Ja, solche Gesetze gibt es nur in Deutschland, welche dieses lukrative Geschäftsmodell erst ermöglicht und die Kassen so richtig leeren lassen. RT-Deutsch hat diese Masche mal hinterleuchtet:

“Betrüger nutzen in gigantischem Ausmaß eine Lücke im deutschen Recht. Die Vaterschaftsanerkennung durch deutsche Väter. Die Masche: Frauen die überwiegend aus Vietnam, Afrika und Osteuropa einreisen, suchen für ihre neugeborenen Kinder einen deutschen Vater. So erhält das Kind automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft und die Mutter das Bleiberecht in der Bundesrepublik. Betrüger verdienen so mehrere Tausend Euro.” Quelle: RT-Deutsch

Anmerkung Sozialticker – wehe man verpasst (nach 30 Jahren Berufserfahrung) auch nur einen Termin beim Jobcenter, dann kommt die einheitsparteiliche Sanktionskeule … mit einer Vaterschaft passiert dies nicht.

Fazit: Kinderregen oh wie fein – bringen viele Scheine ein.