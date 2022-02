Politiker – auf los gehts los … auf AUF1 ist es schon da!!!

Das Faktenwissen … aber wenn man sich die Reihen der Verantwortlichen so anschaut, dann kommen nicht nur ernsthafte Zweifel an den Kompetenzen, sondern auch an der Legitimation ihres Handelns.

Wahl / oder Wählerbetrug, so lässt es sich zunehmend einfach ausdrücken, denn was zählt heute schon das Geschwätz von Gestern, wenn man so gut am Diätentöpfchen sich laben kann und jegliche wissenschaftliche Weiterbildung bereits im Ansatz negiert wird. Diskurs -> fehl am Platze. Doch schon allein, dass „sie“ es wissen sollten, treibt die steigende Anzahl von „Wahrheitsfinder“ voran, um auch die letzte Kerze auf der politischen Torte heller erstrahlen zu lassen.

Doch kommen wir nun zum eigentlichen Thema – ZEUGEN DER WAHRHEIT – Was in Spitälern, Heimen und Ordinationen wirklich passiert:

AUF 1 … klärt auf!

Aber es gibt noch weitere Reportagen, wo die blanke Realität zur Weiterbildung von parlamentarischen Impffanatikern dienen könnte und mit als Pflichtlektüre für Regierungsmitglieder zählen sollte, nachdem diese von der Wissenschaft persönlich bereits über die Missstände informiert wurden, so dass es keine späteren Ausreden mehr geben kann.

Politiker … beendet den Impfwahn!!!