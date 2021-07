Eine plangerechte Verdummung … beginnt schon am Morgen

Nach einer subtropischen Gewitternacht, mit noch müden Augen die Fernbedienung suchend, schafft man es endlich, sich die neusten Nachrichten zuzuführen … doch damit beginnt auch schon die „Dauerschleife der Verdummung“.

Verdummung – schon auf nüchternem Magen

Nett verpackt und verschönernd dargestellt, jedoch wissenschaftlich bereits komplett widerlegt und inhaltlich, sowie gesundheitlich sehr gefährlich, präsentiert der öffentlich rechtliche Kanal per Morgenmagazin ein „Märchen der Sonderklasse„.

Um diesen journalistischen „Mist“ auch noch plausibel zu bekommen, lässt man eine „Kanzlerin“ – die bereits defekte Corona – Platte erneut abspulen und bringt damit den „Verdummten“ in den Glauben, dass man mit den Impfungen sich und seine Angehörigen schützen kann und soll, sowie eine Immunität erreicht wird.

Schenkelklopfer zum wach werden

Das hingegen der Personalausweis in Austausch mit dem „digitalen Impfpass“ gebracht werden muss / soll, verschweigt man da lieber, denn dass braucht der „Verdummte“ noch nicht detailliert wissen, solange nicht der entsprechende Prozentanteil von „Impfwilligen“ erreicht wurde.

Und klar, jetzt kommen wieder die „Dümmsten der Verdummten“ und schreien; „SCHWURBELER“ und merken gar nicht mehr, dass sie mit der Impfung kein „Personal“ mehr sind, sondern ein neues „Herrchen“ bekommen haben, was „Big – Pharma “ nun heißt und die gleichen anderen Gutmenschen den „Fressnapf“ genetisch verfeinert hinstellen werden.

Friss oder stirb

„Das geht doch gar nicht“ … sind dann zu oft die bereits völlig „verdummten Aussagen“, bevor die noch müden Augen sich langsam öffnen. Doch doch, das geht – denn mit einem injizierten und somit folgend veränderten genetischen menschlichen Code, ändert sich auch die „rechtliche Zugehörigkeit“ (nur der original menschliche Code ist nicht patentierbar) – und aus freien Bürgern, werden durch die genetisch verändernde Injektion – genetische Mutationen (Laborratten), welche bereits in neuer Gestalt – patentiert wurden und somit in Zukunft als „Eigentum“ gewertet werden. Nur das farblich passende Halsband fehlt noch … toi toi toi!!!

Glauben sie nicht ? … lesen sie es nach, sie werden Augen machen, wem sie nun genetisch patentiert gehören

* * *

Verdummung folgt auf Verdummung

Doch es geht in den MSM – in Dauerschleife – munter weiter mit dem noch anstehenden Problem, wie können wir den „Verdummten“ beibringen, dass zum gesteckten Plan, noch die finanzielle Überwachung und Abhängigkeit auf der Agenda steht, bevor das „Social-Credit-System“ in Kraft treten kann.

Die Verdummten merken sowieso nichts mehr … also frei raus

Mit einer charmant lächelnden Moderatorin, geht die unbemerkte Verdummung dabei schon etwas leichter, so dass man schnell – zwischen Zähne putzen und Kaffee kochen – den „DIGITALEN EURO“ – ins Gespräch bringen kann.

Dazu holt man sich – wie immer – noch weitere Experten hinzu, welche natürlich völlig unabhängig, die bargeldlosen Vorzüge kennen, jedoch die weit aus existenziell bedrohenden Nachteile – der totalitären vollen Kontrolle und Überwachung – komplett vergessen haben und bei einem mitleidend eingespielten Beitrag, wie teuer doch auf einmal so eine Gelddruckmaschine im Druck wäre, die versklavende Zukunft neu einläuten. Man biegt es sich wie man es braucht. Glauben sie bestimmt auch nicht – Oder?

Lesen sie es nach, sie werden Augen machen, über wessen Stöckchen sie springen werden

Und nun können sich die „Faktenchecker“ wieder ihr „Maul“ zerreißen und versuchen, wenigstens bis zur BT-Wahl diese weltweit bekannten Fakten unterm Tisch zu halten und hoffen, dass die „verdummten Verdummten“ ihre Zustimmung geben werden, die schon gar nicht mehr erforderlich ist. Ein bisschen Demokratie muss noch erlogen werden, bis 85 Prozent im Hamsterrad nwo-gerecht zur Selektierung bereit stehen.

Ach wie ist die Welt doch schön, wenn alle schnell zur Impfung gehen