Die neuen Impfopfer … bitte mal die Ärmel hochkrempeln!

Nach der Wahl geht es munter weiter, wo Zweig für Zweig und Abteilung für Abteilung zum „goldenen Schuss“ gebeten wird. Frische „Impf-JA-Sager“ – haben sich schon die „fleißigen Institute“ ausgeguckt und äußerten bereits ihren Wunsch an die Politik, um mitredend die Arme wund zu spritzen.

Und so dürfen sich folgende Gewerke schon mal freuen und die Oberarme einfetten, wo bald die „Immunisierung“ ansteht, was wir eher als „Ex …“ – ups, dass sollten wir hier nicht so direkt ausschreiben, aber „Insider“ wissen, was so alles in den „kleinen Dingern“ drin ist und was genau davon immun machen soll, konnte uns bisher noch keiner erklären.

Also los geht es – sonst gibt es kein Lohn mehr:

– Reinigungs- und Sicherheitsberufe

– medizinische und nichtmedizinische Gesundheitsberufe

– Berufen in der Human- und Zahnmedizin

– Arzt- und Praxishilfen

– Gesundheits- und Krankenpflege

– Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

– Geburtshilfe

– medizinische Laboratorien

– soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe

– Handelsberufe

Und … ist Ihr Gewerk auch mit dabei, dann erwartet Sie nach der Wahl der schwarzrotgrünbunte Impfbus mit der freundlichen Krankenschwester und dem eidlosen Impfarzt, der Ihnen zwar nichts über Risiken und Nebenwirkungen erzählen kann, aber jegliche Aufklärung als Schwurbelei ansieht. Sie können sich aber in den besten Händen wiegen und der Rettungswagen steht für Sie auch schon vor dem Bus, falls es Probleme geben sollte – welche es ja nieeeeeeeeee … naja, sehr sehr selten gibt.

Wie – Sie wollen diese genetische Veränderung Ihres Körpers nicht? Hey, nun mal nicht so „zickig“ anstellen, denn bisher hat Sie das doch auch nicht interessiert, wenn die Menschen dagegen aufbegehrten, daher etwas „Solidarität“ zeigen und das Immunsystem auf spahnsche Linie bringen lassen – die Spritze wirkt … echt … todsicher. Glauben Sie auch dem Politiker Ihrer Wahl, denn dem glaubten Sie ja schon Jahre lang alles, was der so verbal würfelte.

Konnten wir Sie immer noch nicht überzeugen? Dann bleibt wohl nur die Wahl bei der Wahl … und so wie wir derzeit informiert worden sind, ist es „DIE BASIS PARTEI“ – oder die „AFD“, welche dem Spuck ein schnelles Ende setzen wollen und Ihre Oberarme jungfräulich halten wollen.

Bedenke … morgen ist wieder so eine Wahl – Ergebnisse sind schon heute da 🙂