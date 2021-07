Nanu, nanu, nanu … was sagt Herr Spahn dazu?

Es ist nicht mehr lustig, was diese Regierung – mit ihrer Bevölkerung – für ein tolles Corona Schauspiel veranstaltet. Das viele Daten nur der Angstmache dienen, wissenschaftliche Bewertungen hingegen völlig ignoriert und immer neue Mutationen hervorgezaubert werden, sowie die Verdummung durch Spaltung zwischen den Ungeimpften und Geimpften vorangetrieben wird, ist schon bemerkenswert und trotzdem leider schrottreif.

Bemerkenswerter jedoch ist, dass dieses „Coronavirus“ in dieser „Plandemie“ wohl schon Monate vor dem angeblichen „Corona-Ausbruch“ patentiert wurde (Patentnummern bekannt) – und wer zudem die erkrankten Hirne der Weltherrschaft kennt, der weis, man hat wohl nicht nur Patente auf das „Böse“ sich gesichert, sondern möglichst auch gleich die Patente für die „guten“ Gegenmittel … sprich die ach so sicheren Impfungen parat im Sack liegen. Und wer da so alles mitmischt, ist inzwischen auch benannt worden. Nur was genau in den „Pieken“ drin ist, ist immer noch ein kleines Geheimnis, was jedoch zunehmend über die Opfer sichtbarer wird.

Es geht und ging wohl nur ums Geld und da sind Millionen Menschenleben scheißegal

Dies fand die „Stiftung Corona Ausschuss“ in einem online geführten Interview heraus und machte den Ausschuss zugleich sichtbar fassungslos. Die genauen Worte, wollen wir hier nicht wiedergeben, dennoch können wir diesen „Gefühlsausbruch“ gern unterstreichen. Fassungsloser Wahnsinn.

Bevor es in den Knast geht, sollte vielleicht mal beim Patentamt vorbeigeschaut werden

Uns würde ja jetzt interessieren, ob und seit wann der Gesundheitsminister und seine Mitläufer darüber Bescheid wussten und ob die „Dauerbeschallung“ zur Impfbereitschaft – nochmals neu überdacht werden wird bzw. wann die Bundesanwaltschaft mal beginnt, all dies zu hinterfragen. (man darf ja wohl vom Rechtsstaat noch träumen)

Erforderlich – 85 Prozent Geimpfte zur Deagle Planerfüllung?

Aus kollegialen Kreisen haben wir jedoch schon erfahren, dass sich ein Gesundheitsminister nicht mit jedem über solch brisante Themen unterhalten möchte, daher lauschen die Geimpften wohl doch lieber dem „Corona Ausschuss“ weiter zu.

Haben wir noch was vergessen … achja, die Geimpften sterben inzwischen zunehmend plangerecht (Daten aus den USA) und die wahren Gesichter kristallisieren sich nun auch – geschichtlich wohl etwas verspätet – heraus.

Doch wo ist nun das Problem der Geimpften begraben (kleiner Wortwitz)? Sie sind doch vollständig geimpft und brauchen doch keine Angst mehr haben, sich von „schwurbelnden“ Ungeimpften anzustecken. Gemäß der Diätenbezieher, ist doch eine Immunität erfolgt und denen glaubt man doch … sogar mit seiner Gesundheit bis ins Grab – oder etwa nicht?

Sonst gibt es nichts Neues zu berichten … also schlafen sie ruhig weiter !!!