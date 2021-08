Millionen schwere Nebenwirkungen – Kanzlerin findet es spektakulär

Es freut uns, dass die Kanzlerin so euphorisch begeistert ist, von „Impfsuppen“, welche so „spektakulär“ in den Wirkungen sich präsentieren. Jedoch glauben wir, dass vielleicht die vielen Impfnebenwirkungsopfer – die „spektakulären Wirkungen“ nicht so lustig finden.

Am Donnerstag besuchte die Bundeskanzlerin Angela #Merkel die Impfstoffproduktionsanlage in Marburg des Mainzer Unternehmens #BioNTech. Die Anlage ist eine der größten Produktionsstätten für mRNA-Impfstoffe in Europa. pic.twitter.com/GLioEXy8Yj — RT DE (@de_rt_com) August 20, 2021

In Anbetracht der vielen tragischen Opfer von Nebenwirkungen, sehen wir diese „Freude“ leider mit völlig anderen Augen. Aber diese „Freudenausbrüche“ scheinen bei der CDU so Gang und Gäbe zu sein, sobald es Tote und Verletzte gibt, da freut man sich halt – entweder im Hintergrund, oder frei raus bei „spektakulären“ Presseauftritten.

Einziger Trost … es wird hoffentlich bald einen anderen Kanzler geben, vielleicht einen, der dieses politische Vollversagen – als „spektakulär“ ansieht.