Lockdown und fröhliches Boostern – in Deutschland impft auch bald der General

Aber zuerst kommt noch der Lockdown “ Kontaktbeschränkungen für ALLE!!! Immerhin haben die Wähler ja dafür gestimmt, dass das „BOOSTER-ABO“ nie beendet wird – selbst wenn die Oberarme schon blau angelaufen sind, passt da noch eine 4., 5., 6., … Booster (oder 4 x Jahr) rein.

Klar, werden sie nun sagen, dass stimmt alles so (wiedermal) nicht und der Onkel flunkert sicherlich nur, damit die Vorfreude nicht bereits schon vor dem „Weihnachtsfest“ – zunichte gemacht wird.

Doch schauen sie selbst, welche Prognose gestellt wurde:

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass selbst Dreifach-Geimpfte die Krankheit übertragen können…“ so Sahin bei Le Monde.

Ja wie kann das nur sein? Wo mag nur der Fehler liegen? Aha, auch Dreifachgepimpte? Dem geht auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland nach und stellt zudem die Frage:

„Müssen wir uns jetzt alle drei Monate boostern lassen?“

Jubel … na aber – frei weg mit dem Zeug auch wenn es nicht so wirkt wie es soll – immer rein damit in die schon bepflasterten Arme – spätestens nach 9 Monaten, ist der Booster sowieso fällig, oder das Leben im Eimer. Dank QR-Code, darfst du dann nur noch an deinem bisherig gestempelt -> aber abgelaufenen Impfpass lecken, um das Gefühl einer vollen Mahlzeit zu imitieren.

Damit dies kontrolliert erfolgt, wird wohl die „Kontaktbeschränkung“ dazu genutzt, um auch die „Bundeswehr“ gegen die eigene Bevölkerung in Stellung zu bringen. Doch vorher muss noch etwas Angst verbreitet werden, damit die Menschen auch alles brav mitmachen wollen. Es muss dann so aussehen, als wenn es der alternativlose Segen wäre.

Und während Hunderttausende für Freiheit, Grundrechte und ein friedvolles gesundes Leben auf den Straßen ihren Unmut äußern, werden diese „Klardenker“ noch von vereinzelten Boosterwilligen überrannt und mit einer Dauerschleife: „Lasst euch impfen!!!“ beschimpft – auf ihrem Weg zum Impfzentrum. Schauen wir mal, wann alle in die gleiche Richtung laufen werden und jeder sich die Frage gestellt hat, ab wann (Anzahl der Booster) die persönliche Immunität erreicht worden ist.

Also, es ist und bleibt spannend und immer dran denken, Befehl ist Befehl !!!