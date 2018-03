Korruptionswahrnehmungsindex 2016: Deutschland weiterhin auf Platz 10

Sorgen um Integrität der deutschen Wirtschaft nehmen zu

Berlin, – Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat heute den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) veröffentlicht. Der Index misst die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption auf der Grundlage verschiedener Expertenbefragungen. In diesem Jahr wurden 176 Länder untersucht. Auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) erreicht Deutschland wie bereits im vergangenen Jahr 81 Punkte und rangiert damit neben Luxemburg und Großbritannien auf dem zehnten Platz.

EU-weit ist Deutschland auf Platz fünf des Korruptionswahrnehmungsindexes.

Quelle: Presse Transparency International Deutschland e. V.