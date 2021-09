Sind die Kinderarme auch noch so klein, die Vakzine-Spritze passt da rein

Tolle Nachrichten an alle impfbegeisterten Muttis und Vatis – es ist bald soweit, der perfekt propagiert „sichere“ Impfstoff kann bald auch für Kinder unter 12 Jahren verabreicht werden, wobei die paar kleinen „Nebenwirkungen“ … naja, damit werden sich die Gören schon noch anfreunden, denn immerhin kann man ja Mutti und Vati blind vertrauen und Weihnachten will man ja auch noch feiern, da ist es doch egal, was währenddessen in den Adern kocht oder gefriert bzw. wo dann – und ob überhaupt gefeiert wird.

Immer rein in die kleinen zarten hohlen Schläuche !!!

Toll ist auch die Nachricht, dass vielleicht bald ein „Systemupdate“ für alle Muttis und Vatis kommt (3.Impfung), speziell bei denen, wo die „Festplatte“ schon vor Erst- bzw. der Zweitbeglückung recht fehlerhaft lief. Dies betrifft wohl einige Millionen, wo abschließend ein sehr wichtiges „4.Update“ bestimmt noch eingespielt werden muss, so lange diese noch zappeln und der Impfpass freie Spalten hat.

Und auf wissenschaftlich begründete Zulassungsverfahren warten, ist in Deutschland inzwischen uncool geworden und zudem auch reine Schwurbelei. Wenn der Banker zur „Pieke“ ruft, muss gesprungen werden und da der Verfassungsrichter keine Zeit beim Abendessen im Kanzleramt hat, um sich auch darum noch zu kümmern … sollte wohl auch jedem klar sein – oder?

Doch zurück zu den geliebten „Plagegeistern“, welche dann nach ihrer bemaulten „Schnappatmung“ unter der „gesunden FFP2 Maske“ im Unterricht – endlich in vollen Zügen die nachbarschaftlichen Spike-Proteine ohne diesen lästigen „Kodder“ vorm „Plappermaul“ per 2G-Regel inhalieren dürfen. Das erfreut sogar die Lehrer und Erzieher … naja – und Mutti bzw. Vati ist da eh schon super drauf, denn die haben ja dann schon das neuste „Update“ erhalten, wo wirklich keine Zweifel oder Fragen mehr aufkommen.

Tritratrullala, der Impfbus ist bald wieder da !!!

Also – schnell an die Nadeln, es winken tolle Preise und zudem ein nigelnagelneuer Impfpass, der bestimmt ganz toll glitzern wird, selbst wenn der Inzidenzwert durchbrochen wird. Und wenn Vatis bzw. Muttis exponentieller IQ darauf verewigt und im steten Update gehalten wird, dann wird Big-Pharma der Letzte sein, der neben dem „goldenen Schuss“ nicht auch den „Goldenen Impfpass“ zeitnah ausstellt, damit der Weihnachtsspaß in Freiheit auch so richtig genossen werden kann.

Um es mal kurz zu fassen: Egal, wie man es auch schwurbelnd verpackt, es ist und bleibt ein Verbrechen an der Menschlichkeit !!!