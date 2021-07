Kehrtwende … so schnell geht es bald den Eltern an den Kragen

Es sind über Nacht echte Wunder geschehen, denn mit dem heutigen Tag, interessiert es keinen mehr, welch tolles Geschwätz man noch gestern hinterlassen hat und so verkünden die MSM eine 180 Grad Kehrtwendung von Berufsverbänden.

Und weil – „teile und herrsche“ – immer ein tolles Spaltmittel war, wird gleich noch eine Umfrage ins Bild geschoben, wonach Dritte entscheiden wollen, ob Pflege … bis hin zum Kitapersonal diese „tollen Spritzen“ bekommen sollen. Zuvor aber schauen sie, wie gemütlich man doch seine Meinungen ändern kann … da stellt sich doch glatt die Frage, welches Zaubermittel da wohl über Nacht wirkte.

05.07.2021 (11 Tage alte Meldung)

BVKJ zu Corona-Impfungen von Kindern: „Politiker preschen ohne Fachwissen vor“ „Sollten die Daten ergeben, dass eine Impfung von Kindern und Jugendlichen generell eher sinnvoll ist, dann würden sich die Empfehlungen der STIKO auch schnell ändern, …“. „Die Kinder haben keine Eile“ „Das Thema habe für die Kinder und Jugendlichen auch keine besondere Eile, so der Berliner Kinderarzt, da es kaum schwere Verläufe in dieser Altersgruppe gebe und die meisten Kinder wieder gesund würden. Druck gebe es nur, wenn man die Herdenimmunität erreichen wolle. Für dieses Ziel Kinder heranziehen zu wollen, sei allerdings ethisch angreifbar, …“ Quelle: Ärztezeitung

16.07.2021 (nur 11 Tage später)

„Schützen Sie die Kinder, lassen Sie sich impfen!“ – Gemeinsame Pressemitteilung der DGKJ und des BVKJ „Für die große Mehrheit unserer Gesellschaft ist die Impfung mittlerweile sicher, schnell und leicht erreichbar. Ich richte einen dringenden Appell an alle Erwachsenen, ihr Impfangebot anzunehmen und sich impfen zu lassen, um unsere Kinder zu schützen!“ „Eine Impfung für die ab 12-jährigen steht zur Verfügung, jedes Kind ab diesem Alter kann nach entsprechender Aufklärung und eigenem Wunsch und dem der Eltern geimpft werden, auch wenn die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen hat.“ Quelle: bvkj.de

Na, da muss schon ein besonderes und mächtiges Zaubermittel im Spiel sein, wenn entgegen der Wissenschaft und der rechtlichen Beurteilung, in dieser kurzen Zeit – nach noch mehr Nebenwirkungen und Impfschäden, solche Kehrtwendungen geschafft werden. RESPEKT RESPEKT !!!

Also STIKO … nun lasst euch doch nicht so lange lumpen, nennt einfach einen Preis und schon kann das Programm starten, zu welchem ihr bestimmt auch aus der Verantwortung entlassen werden könntet … nur Mut – denn es werden in solchen Zeiten auch Helden geboren und wenn irgendwann mal die Spätfolgen eintreffen, dann sitzt doch der Großteil der Verantwortlichen in „wohlverdienter“ Rente. Wem jucken dann noch die paar geschichtlich auf der Strecke gebliebenen Gören oder Vollwaisen … in der schönen neuen Welt?

So, genug geschwurbelt … wir müssen jetzt erst mal speien gehen …