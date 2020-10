Wem juckt schon Nahles Geschwätz von gestern … ???

… wo es heute in typischem Machtgehabe zur Eigenabsicherung ewig lang währt. Und genau dieses Geschwätz, juckt zur Zeit ca. 6,5 Millionen Hartz IV Sklaven.

Dazu Ulrich Schneider als Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auf Facebook: „Am 10.11.2010 brachte die SPD-Bundestagsfraktion einen Antrag ein und kritisierte die Bundesregierung aus guten Gründen für das willkürliche Kleinrechnen der Regelsätze. Andrea Nahles selbst sprach davon, der Regelsatz werde künstlich heruntergerechnet.

Auf den Tag genau fünf Jahre später am 10.11.2015 erklärt das Nahles-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf die Anfrage der Die Linke-Vorsitzenden Katja Kipping, dass man die damals angewendete Methode der manipulativen Kleinrechnerei in wesentlichen Punkten unverändert fortführen werde. Schon wieder so eine SPD-Drehung um glatte 180 Grad. Ich bin richtig gefrustet, total sauer. Dieser erschreckende Koalitionsopportunismus. Selbst das Existenzminimum wird ihm geopfert…“