Ist das etwa die neue SPD?

Im Zuge der Bundestagswahl 2021, ist auch der Sozialticker nicht außen vor, wenn es um die Anbiederung von Wahlprogrammen geht, aber bei der Vielzahl von Zusendungen und nach beiläufiger Durchsicht verschiedener Wahlkampfveranstaltungen, hörten wir so nebenbei (also nur Ton ohne Bild) einem Mann zu, wo wir erst dachten, es sei einer der designierten Kanzlerkandidaten.

Es begann mit einem Zitat aus der „Heute-Show“: „Merkel: Wir haben die Lage falsch eingeschätzt.“ – wo es sofort zur Frage ging; „Welche Lage denn gemeint sei … Corona, Afghanistan, Hochwasser … sie schätzen die Lage immer falsch ein.“ – was uns lächelnd eher fremdschämen lies, in Anbetracht der Wirklichkeit und Traurigkeit der Lage – jedoch ließen wir die Ansprache im Hintergrund einfach weiterhin laufen:

Er sprach von Afghanistan – dass es falsch war und über Flammkuchen

Er sprach von Bundeswehr – was suchen die am Hindukusch

Er sprach von Corona Impfzwang – dass es eine freie Entscheidung sein muss

Er sprach vom CO2 – auch ohne das Atmen wäre CO2 nicht eindämmbar

Er sprach vom Hochwasser – die Toten gehören auch dem politischen Versagen

Er sprach vom Klimawandel – ein Experiment mit ungewissem Ausgang

Er sprach von Kostenexplosion – gefroren wird des Klimas wegen

Er sprach von Elektroautos – die teurer sind in der Bilanz zur Umwelt

Er sprach vom BverfG – welches Grundrechte der Zukunft einschränkte

Er sprach von Atomenergie – sollte weiterhin noch nutzbar bleiben …

… und ab da wurden wir dann hellhörig und schalteten das Bild hinzu – hören oder sehen sie selbst – was auch wir dann sehen mussten. Der Mann sah zwar nicht aus wie ein Sprecher der SPD, klang aber überraschend so. Aber auch andere Wahlwerbungen erreichen dieser Tage unsere Redaktion, welche wir nicht weiter kommentieren wollen.

Jedoch kamen noch weitere Zuschriften über: CumEx, WEF Posten und Beteiligungen, interessante Maskendeals, üppige Beraterverträge, Hartz IV, Villenerwerbe, marodes Gesundheitswesen, steter Bettenabbau, ewige Rentenlüge, weltweite Plandemie, lukrative Waffendeals, Kücken schreddern und Schweine einsperren, umgefallene STIKO, Egalität von Kinderrechten, bundesweiter Schulhausverfall, extrem labernde Gesundheitsexperten, Schnäppchen Mautdebakel, großzügige WHO Geschenke, blinde Glasfaser im Onlinedebakel, Divi-Gate 2.0, höchste Energiepreise und EEG Wahnsinn, lobbyistische Postensicherungen, statt 1G-Punkt gleich 3G Regel + Tamponbesteuerung, mRNA Erfinder und Nobelpreisträger – Basching, lachhafte Renten, PCR Sinnhaftigkeit, alte und arme Flaschensammler, epidemische Lügen, grinsende alte Männer in Hochwassergebieten, Mietwucher und defekte Bremsen, Kassler Abendbrot in Kanzler Küche, Impfbusse statt Jugendclubs vor Schulen, anhaltende Grundrechtsverweigerungen, überflüssige Beatmungsgeräte, Flutopferhilfenverarschung, Auslandseinsätze, komplette Realitätsverweigerung im Bundestag, Raumluftfilter … vielleicht auch mal Ölfilter … uvm. – aber leider keine Katzenvideos – so dass wir nicht immer den Videobeiträgen stets folgen wollten aber feststellen müssen, in was für einem „schönen Land“ wir doch so gut und gerne noch leben.

Wir glauben daher, dass es wohl bald eine Wahl geben wird … 🙂