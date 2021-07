Die Impfstoffe sind so sicher … sicher wie … was?

Es hallt inzwischen von allen Dächern und egal welcher Diätenempfänger in den Talkshows sich den Hintern platt sitzt, hört man stets die vertrauensvolle Nachricht: „Die Impfstoffe sind sicher“. Nur in welchem Verhältnis diese Sicherheitsfloskeln stehen, was die Sicherheit betrifft, wurde mit Sicherheit sicher nicht genannt.

Aber so sicher wie das Amen in der Kirche, ist, dass selbst die Sicherheit nicht sicher ist, jedoch auf die nun sicherlich schwindende Sicherheit – mit Sicherheit vor der Sicherheit sicherlich gewarnt werden soll.

Haben sie schon mal was vom ROTE-HAND-BRIEF gehört?

Kannten wir mit Sicherheit so auch noch nicht, aber ist sicherlich sehr aufschlussreich, was deren Inhalte so sicher macht, vor allem dann, wenn die Sicherheit der sich in Sicherheit wiegenden Impfprobanden, mit Sicherheit sicherlich ändern wird und mit Sicherheit die Zukunft nicht mehr so sicher wohl aussehen lässt, wie die Sicherheit so sicher angepriesen wurde.

Falls es nun etwas „verschwurbelt“ rüber kommt, dann ist dies sicherlich nicht beabsichtigt, aber immerhin haben wir den mit Fakten zu verdrehenden Titel: „Verschwurbeler“ zu verteidigen und da geben wir uns jede Mühe, dass mit Sicherheit auch sicherzustellen.

Aber hier ist auch noch etwas sicher … sicherlich einleuchtend sicher

Und nun kann wie immer – so wie auch beim gesicherten Drängeln nach einem Impftermin – jeder und sicher für sich selbst entscheiden, ob man lieber einem Bankkaufmann im weißem Kittel, oder einem Professor und Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie traut, der dazu mit Sicherheit viel über die Sicherheit zu sagen hätte/hatte und mit Sicherheit noch vieles zur Sicherheit sagen könnte und kann.

Egal – drück rein Kalle … bist du dir da auch sicher – Naja …?!

Nur leider – und dies mit Sicherheit – werden die zur Sicherheit beizutragenden Personen sicherlich niemals in den gesicherten Talkshows zur Sicherheit … der mit Sicherheit hoch gelobten Impfstoffe, sichere Aussagen treffen dürfen. Und das ist sicher!!!

Wozu noch labern, wenn es sicherlich auch schriftlich geht

Huuuuh … das war nun sicherlich nicht einfach und verständlich mit der Sicherheit, daher wiegen (oder schlafen) sie sich weiter in die Sicherheit und verpassen nicht den sicherlich noch anstehenden Impftermin, um mit versicherter Sicherheit in Sicherheit zu sein, denn wie nun beschwurbelt, ist ja alles sicher … und gerade die Impfstoffe waren es ja schon immer … und weitere sichere Impfstoffe sind sicherlich und mit Sicherheit schon auf dem Wege.

Eines ist aber mit Sicherheit sicher … die später gesicherte Sicherung, nach verurteilter Heranziehung – der sich noch in Sicherheit wiegenden Verantwortlichen … und das wird sicherlich bald sicher sein.