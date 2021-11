Impfpflicht – große Kündigungswelle rollt auf Deutschland zu

Statt 1G wie „getestet“, möchte die nun inzwischen farblich angepasste Ampelregierung in bestimmten Berufen es zur Pflicht machen, sich mit einem experimentellen und fragwürdigen Impfstoff stechen zu lassen.

Im Wissen, dass auch Geimpfte die gleiche Viruslast ausstoßen, gleichfalls das Virus weitergeben und auch an Corona erkranken können, will man sich nun in den Bereich Pflege und Kita Personal zur Zwangsimpfung bekennen.

Sinn der Impfung … hier kurz erklärt:

Gerade in den Bereichen, wo schon Personalengpässe das Tagesgeschäft fast unmöglich macht, wird dies sich noch weiter verschärfen, denn fast alle Pflege und Kita-Kräfte sich entweder geimpft, oder aber werden sich niemals impfen lassen. Und so wird ein sehr großer Teil der Belegschaften die Kündigung in Kauf nehmen mit dem Worten: „Dann macht den Scheiß doch alleine aus den Windeln“.

Kleiner Tipp an die Ampel … 1G sollte eher „getestet“ bedeuten, dann würde es nicht nur Sinn machen, sondern auch im Kampf gegen Corona einen wesentlichen Beitrag geleistet.