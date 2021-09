Wozu noch impfen lassen?

Immer mehr Menschen haben den Plan der Regierungen durchschaut und nehmen persönlichen Abstand zur Impfung, wo die Nebenwirkungen und Todesfälle den Nutzen – wenn es denn einen geben sollte – übersteigen.

Bestätigungen dieser Abkehr vom Impfwahn, können sich die Menschen aus anderen Ländern holen, denn dort agiert ja laut Medienberichten, gleiches Virus und gleicher Impfstoff, wenn man diesen überhaupt so nennen darf.

Was sagen denn nun die israelischen Kollegen:

HUGE statement by doctor in #Israel, discussing the different reactions to #Covid19:

“The unvaccinated have a shorter illness and often less severe, while the vaccinated have a lengthier infection, that goes on and on, and is more severe.” pic.twitter.com/O8fL5jMp6W

