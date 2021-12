Der Impfarzt entscheidet wohl über die spätere Gesinnung

Was für eine tolle Nachricht, welche von den MSM derzeit verbreitet wird. Es muss tatsächlich so sein, dass der Impfarzt darüber entscheidet, ob der Impfling später „Nazi, Nazi, rechts, rechts“ ist, oder systembedingt im Boosterrhythmus sich eine Uniform verdient hat.

Dieses Phänomen zeichnet sich bei einfach, zweifach oder dreifach Geimpften ab. Personen, die sich auf Grund von Nebenwirkungen nicht haben mehrfach impfen lassen, oder aber Personen, die sich keine Booster geben lassen wollen, werden plötzlich alle zum „Nazi“ abgestempelt und in die rechte Ecke gestellt bzw. als Reichsbürger und Mörder beschimpft.

Wenn man bedenkt, dass es sich angeblich um den gleichen Impfstoff handelt, ist es schon beeindruckend, was so ein „uniformiert Uninformierter“ so alles sagen darf. Anscheint gibt es bei den Impfungen doch gewisse Unterschiede, wie es einst schon berichtet worden ist. Die Uniformierten erhalten wohl andere „Zuschlagsstoffe“ in ihren Genspritzen, als der normale Pöbel, welcher dann plötzlich als „Maßnahmekritiker“ abgestempelt und abgeführt wird – und selbst der Impfarzt kann sich dies nicht erklären bzw. melden … ohne selbst zum „Nazi, Nazi, rechts, rechts“ zu mutieren.

Aber egal, der Impfarzt wird schon wissen, wer alles was bekommt und an den Chargennummern, kann ja dann nachgesehen werden, wer etwas mehr „Rechts“ eingeimpft bekam und wer mit den Nebenwirkungen beschäftigt wird und ist. Problem – in immer mehr Städten und Ländern, wurden wohl die falschen Injektionen gesetzt, denn auf den Straßen finden sich immer mehr „Spaziergänger“ ein. Scheint wohl eines der Nebenwirkungen zu sein. 🙂

Frage: „Was habt ihr da bloß verimpft?“ – dass so viele „Nazi, Nazi, rechts, rechts“ – in allen Bundesländern wieder marschieren gehen? Naja, die „vierte Booster“ wird dieses Phänomen sicherlich beseitigen, da vertrauen wir doch unserem neuen Gesundheitsminister blind, welcher mit seinem Lebenslauf und entsprechenden Referenzen so sympathisch lächeln kann.

Daher – Ärmel hoch und Spritze rein … du willst doch wohl kein Nazi sein!?