Hausverbot für Politiker … Funktionäre und Wissenschaftler

So schnell kann es gehen und sich das Blatt wenden, wenn Geimpfte und Ungeimpfte begriffen haben, dass sie sich nicht spalten lassen sollten, sondern Politiker und deren Helfershelfer. Solidarität macht sich breit und am 18.09.2021 soll dies sogar weltweit den Regierungen klar gemacht werden.

Wir nehmen mal an, dass das jüngste Hausverbot kein Ablaufdatum haben wird, welches Norbert Häring den Politikern ausgestellt hat.

Uns fallen da noch so einige andere Namen ein, aber es ist immerhin ein Anfang und solch ein A4 Blatt, ist auch begrenzt in der Aufnahme von Informationen, zu denen es bereits riesige Aktenberge gibt. Aber neben dem Hausverbot, kommen auch für die „2G Gebeutelten“ einige Hinweise einher, welche sicherlich auch für die Ungeimpften verständlich sein sollten, dass manche Betreiber auf politischen Druck so handeln müssen, aber nicht sollten.

Allerdings sehen wir dies etwas enger, denn wir sitzen alle in einem Boot und da zählen „Enthaltungen“ nicht, denn entweder gehen alle unter, oder aber wir rudern so schnell, dass alle trockenen Fußes – zur Gerichtsverhandlung der Verantwortlichen – rechtzeitig noch anreisen können.

Zur Plakatauswahl –> KLICK