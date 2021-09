Ein Halali auf die Covid Rattenfängerwoche

Da wird selbst der Hamelner Rattenfänger neidisch, so wie derzeit die politischen Posaunen zum Marsch in die Impfzentren blasen lassen. Vorweg, die schwurbelnde Politprominenz, welche immer noch nicht begriffen hat, dass sie bereits in Dauerschleife gegen das Grundgesetz, dem Nürnberger Kodex, sowie auch gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen haben und somit einer Regierung schon lange unwürdig sind.

Aber was einem richtigen Demokratievernichter überhaupt nicht juckt, sind die daraus resultierenden schweren Nebenwirkungen und tödlichen Verläufe von den „blasend gefangenen Gläubigen“.

„Es ist eine verdammte Lüge, dass die Intensivmedizin durch ungeimpfte Menschen belegt ist. Es ist nämlich sehr wohl so, dass bereits voll Immunisierte, manche davon haben bereits den dritten Stich, die Betten belegen.“ Quelle: Mediziner Kundgebung, Katja Reithofer

Auch die vielen Warnungen von Wissenschaftlern oder die realen Zahlen der Tragödie, wird nur schwurbelnd in die Schuhe derer geschoben, welche dieses Schauspiel des Grauens durchschaut haben und versuchen, ihre Mitmenschen vor den Klauen der Macht – und Geldgierigen zu retten.

Die Wahrheit sieht und hört sich leider anders an, aber so ein Politiker, der ist ja vom Fach und kennt nur Beifall, wenn es um den Lohn von systemwichtigen Personen geht. Nach 18 Monaten Beifall, sollen nun auch diese Helden sich mit einem „GIFT“ injizieren lassen, wonach dann jeglicher Beifall verstummen wird.

Achgut.com – erklärt es nochmals für „Unentschlossene“.

Russisches Roulette – so nennt man umgangssprachlich bereits diese experimentelle „Gensuppe„

„Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können.“ Quelle: Nürnberger Kodex

Und nun schauen sie sich die „Fänger“ mit ihren Taten in der Realität mal an, welche auf „Diät“ gesetzt … Bratwurst, Döner, Clubnächte, Impfen auf Parkplätzen, in der S-Bahn, Prämien, Burger, Pommes, Leberkäs-Semmel + alkoholfreie Kaltgetränke, Lotterien und auch der Joint darf nicht fehlen – anbieten, tricksen, täuschen, nötigen, lügen und erpressen, als wenn es je um Gesundheit geht, so sind doch diese netten „Rattenfängerprodukte“ genau der Humor, den diese Regierung für ihr verdummtes Volk noch übrig hat.