Haben Hacker vielleicht einen an der Hacke?

Zur bildlichen Veranschaulichung mal den Lesern vom Sozialticker gereicht, warum IT-Fachleute anscheint nicht so recht im Alltag ausgelastet sind. Über 11000 mal – Hackerangriffe – wurde versucht, den Sozialticker von der anderen Seite kennen zu lernen. Wir können hiermit bestätigen, dass es da wirklich nichts anderes zu lesen gibt, als es die Liveansicht hergibt.

Stand : 28.02.2018 – 18:30 Uhr

Aber man sollte bekanntlich die Hoffnung nicht aufgeben und so glauben wir weiterhin an das Gute im Menschen und wünschen uns für den März – eine hackfreie Arbeit tätigen zu können. Nun wissen auch die Leser vom Sozialticker, warum ständig das Layout geändert wurde. Mit dem Layout haben wir auch neue Funktionen einfügen können. Ab sofort können die Leser bei neuen Kommentaren sich informieren lassen und in “eigener Verwaltungsseite” ihre Abonnements managen.

Für die “Kommentarfaulen” ist auch eine neue Funktion integriert worden, wo diese einen Beitrag als stiller Mitleser verfolgen können. Naja, neben der kleinen Auflistung von Kommentaren , übers Jahresarchiv … bis hin zu den TOP 10 – sind sicherlich einige Verbesserungen für die Leserschaft erreicht worden. Vergessen wollen wir nicht die Bewertungen von Beiträgen. Das sind die Sternchen *****. 🙂

Und für alle “Nichthacker” – ein Postkasten für eigen eingereichte Beiträge ist auch wieder an Bord.

Weiterhin viel Spaß … wünscht Euch der Sozialticker