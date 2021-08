Schon gewusst – natürliche Immunität ist 13x effektiver als Impfstoffe

Nachdem gesagt wurde, dass Impfstoffe einen besseren Schutz bieten als natürliche Infektionen, legt eine neue Studie aus Israel das Gegenteil nahe – natürliche Infektionen bieten einen viel besseren Schutz gegen die Delta-Variante als Impfstoffe.

Die Studie wurde von Bloomberg als „die größte reale Analyse zum Vergleich der natürlichen Immunität – die durch eine frühere Infektion gewonnen wurde – mit dem Schutz durch einen der derzeit wirksamsten Impfstoffe verglichen“.

I know it, you know it. And now everybody else knows it: NATURAL IMMUNITY IS WAY BETTER THAN VACCINES… pic.twitter.com/pV1Pm0jNXL

