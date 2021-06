Eine geht noch, eine geht noch rein, eine geht noch … die Dritte muss es sein … lalala – so wird es bald im Werbe-TV in der Halbzeitpause klingen, hinzu noch ein toller Gewinn und zur Krönung ist das Fleißbienchen im digitalen Impfpass so gut wie sicher.

Immerhin bedroht uns ja nun die todbringende Delta-Variante vom bösen Coronavirus, mit dem die Impfungen jedoch nichts zu tun haben, denn wenn die helfend wirken würden, dann würde dieses „Kasperletheater“ nicht so milliardenschwere Euros in fremde Taschen spülen.

Der Glaube hingegen versetzt bekannterweise Berge – Goldberge – und wie bei Globuli reizt der Placeboeffekt im Hirn ungeahnte Synapsen, die ein Schlangestehen zur Lotto-Impfung erklärlich machen. Hingegen häufen sich die Meldungen, wo bitteres Leid zu Tage tritt und die Umkehr vom Todesritt erbeten wird. Medizinisch gesehen, kann man dies jedoch nur als bereits gezogene „Arschkarte“ bezeichnen, denn eine Rückkehr zum normalen Leben, wird es nach einer gesetzten Spritze nicht mehr geben.

Und weil die gesamte Corona-Affäre mit Wahrheit gepflastert wurde, setzt man sicherlich auch großes Vertrauen in die angeblichen amtlichen Zahlen. Keiner hat den Spruch – „vertraue nur deiner eigenen gefälschten Statistik“ – mehr im Hirn, woher auch, da ist ja nun das Spike Protein am werkeln, so dass die Dunkelziffer man sich schon selber suchen muss. Besonders fündig wird man da in den angeblichen sozialen Medien, wo die Nebenwirkungen gefeiert werden. Allerdings ist vermehrt zu beobachten, dass viele User die erste und zweite Pieke noch triumphal posten, die Nebenwirkungen recht kurz noch auflisten konnten und plötzlich spurlos verschwunden sind, nachdem Fieber, Schüttelfrost und der Notarzt ins Endspiel eingriff.

Ab dem Zeitpunkt, ist der derzeitig aktuelle Trend, die Ursachen nicht in Verbindung bringen zu wollen. Und selbst wenn, es interessiert einfach keinen mehr. Da jeder nur sich am Nächsten ist, juckt es auch keinen mehr, ob einer den Löffel abgibt, egal auf welcher Weise. Die Impfskeptiker verweisen auf die Freiwilligkeit – besiegelt mit der Unterschrift ihrer Dummheit und die Impfwütigen kontern mit „… tja, da hast eben Pech gehabt“. Die Mediziner verstecken sich hingegen hinter einer Empfehlung und nehmen lieber den Frieden mit der Ärztekammer in Kauf, die Wissenschaftler fordern den Stopp des Milliardenspiels, die Milliardäre hingegen feiern die komplette Kontrollübernahme und der Pöbel wählt seinen Abgang noch vor der neuen Weltordnung.

Somit läuft alles nach Plan …