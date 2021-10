Fragen über Fragen … und das zum Sonntag

Wie weit würdet ihr gehen, ist die neuste Frage, welche bei einer Beantwortung viele weitere Fragen aufwerfen lässt. Ken Jebsen versucht darauf eine Antwort zu finden und regt zudem das eigene Hirn an, mal darüber nachzudenken, wie weit man denn gehen würde und wie weit bereits schon wieder die Menschen gegangen sind.

Geimpft oder Ungeimpft? Geht es im Gleichschritt zur Einheitsmeinung? Wo bleibt die Würde des Menschen? Was ist mit der Eigenverantwortung? Warum gibt es Geheimnisse? Und wieso können alle in die Impfpässe schauen? Wieso soll das Denken reglementiert werden? Schutz = Impfung … Unbelehrbare wohin mit ihnen? Was ist mit den Grundrechten … wer darf sie nutzen und wer nicht? Freiheit unter Corona – oder doch eher die Sicherheit?

Fragen über Fragen … wie weit würdet ihr gehen und wo endet das?