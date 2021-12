Für folgende Berufsgruppen gilt zum 15.03.2022 … Ärmel hoch und Genspritze rein

Alle Personen, die das wahre Ausmaß von Injektionen kennen und als unmittelbare Zeugen der Zeit sich ein Bild von den Nebenwirkungen machen konnten, werden wohl bis zum 15.03.2022 zur Gentherapie gebeten. Sollten diese „Gruppen“ (unsere Helfer und Retter) nicht spuren, droht die Kündigung. Mehr Kohle gibt es eh nicht. Man möchte wohl noch etwas warten und schauen, wer von den „gepimpten Kräften“ noch übrig bleibt, um es schlussendlich kostengünstiger zu bekommen.

Gewalt in Heimen der Kinderpsychiatrie

Personen, die in folgenden Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind:

a) Krankenhäuser,

b) Einrichtungen für ambulantes Operieren,

c) Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

d) Dialyseeinrichtungen,

e) Tageskliniken,

f) Entbindungseinrichtungen einschließlich freiberuflich tätiger Hebammen,

g) Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen vergleichbar sind,

h) Arztpraxen, Zahnarztpraxen,

i) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,

j) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden,

k) Rettungsdienste,

l) sozialpädiatrische Zentren nach § 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

m) medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen nach § 119c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.

2. Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder in vergleichbaren Einrichtungen tätig sind,

3. Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die den in Nummer 2 genannten Einrichtungen vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, tätig sind.