Europaweite Demos für ein freies Internet – Samstag, 23. März 2019

Am Samstag, 23. März, wird europaweit in über 100 Städten für ein freies Internet demonstriert. In Deutschland gehen Menschen von Berlin bis Köln, von Flensburg bis Freiburg auf die Straße. Alle Städte, Treffpunkte und Uhrzeiten finden Sie auf:

https://savetheinternet.info/demos

Samstag, 23. März 2019 – Demos „Save the Internet!“

Im Streit um Artikel 13 der Europäischen Urheberrechtsreform, geht es um die Frage, ob Online-Plattformen alle Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer hochladen wollen, automatisch filtern müssen, um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu blockieren. Technisch umgesetzt wird das mit sogenannten Uploadfiltern.

Weitere Informationen zum Thema:

https://digitalcourage.de/blog/2019/uploadfilter-artikel13-und-terreg

Digitalcouragierte werden in Bielefeld, Hannover, Köln und München vor Ort sein und freuen sich über Mitstreitende. Sein Sie in Ihrer Stadt oder in der Nähe dabei!

Quelle: Presse Digitalcourage